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    Servo Control, versiune din otel inoxidabil 47758000 Karcher | Kärcher

    Cilindru metalic perforat cu modele triunghiulare și simboluri plus/minus pe lateral, fundal alb.

    Servo Control, versiune din oțel inoxidabil, 750 l/h - 1100 l/h

    Cod produs: 4.775-800.0

    Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual. Versiunea pentru industria alimentară, componente pentru transportul apei din oțel inoxidabil.
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