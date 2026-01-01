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    Chit montare anvelope pentru HDS 1000 BE/DE 26378200 Karcher | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher HDS 1000 DE, negru și roșu, cu cadru metalic și roți pentru transport.

    Set de anvelope pentru HDS 1000 BE/DE

    Cod produs: 2.637-820.0

    Set practic cu anvelope pneumatice pentru curatitoare cu presiune ridicata HDS 1000 BE si HDS 1000DE. Pentru manevrabilitate imbunatatita.
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