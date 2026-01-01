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    Conversion kit 1 from high pressure hose 41110500 Karcher | Kärcher

    Pistol și lance pentru curățitor cu presiune Kärcher, cu accesorii de conectare.

    Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune

    Cod produs: 4.111-050.0

    Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.
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