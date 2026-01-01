Conversion kit 1 from high pressure hose 41110500 Karcher | Kärcher

Puteți, de asemenea, să utilizați tehnologia de ultimă oră EASY!Force cu aparatele de curățat cu înaltă presiune existente și cu furtunurile de înaltă presiune de la Kärcher la costuri reduse cu kitul 1 de conversie EASY!Force. Kitul de conversie include pistolul de înaltă presiune EASY!Force (4.118-005), o lance de pulverizare cu lungimea de 1050 mm (4.112-000) cu racord EASY!Lock, adaptorul 8 (4.111-036) pentru duze de înaltă presiune cu racord M 18 × 1,5, precum și adaptorul 12 (4.111-046) pentru furtun de înaltă presiune, inclusiv cuplă rotativă.