Conversion kit 2 from device 41110510 Karcher | Kärcher

Utilizați tehnologia EASY!Force, dar păstrați aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher existente: kitul 2 de conversie EASY!Force cu toate piesele compatibile până la duză. Kitul de conversie include pistolul de înaltă presiune EASY!Force (4.118-005), o lance de pulverizare cu lungimea de 1050 mm (4.112-000) cu cuple EASY!Lock, furtun de înaltă presiune de 10 metri premium cu lățime nominală 8 și adecvat pentru o presiune de lucru de până la 315 bar, adaptorul 2 (4.111-030) pentru conectarea aparatului și adaptorul 8 (4.111-036) pentru duze de înaltă presiune cu racord M 18 × 1,5.