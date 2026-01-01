Conversion kit 2 from device 41110510 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.111-051.0Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.
Filet de racordare
EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg)
5.8
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.