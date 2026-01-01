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    Conversion kit 2 from device 41110510 Karcher | Kärcher

    Set de accesorii Kärcher pentru curățare sub presiune, incluzând pistol, lance și furtun spiral.

    Set de conversie 2 de la aparat

    Cod produs: 4.111-051.0

    Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.
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