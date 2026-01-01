Conversion kit 3 only EASY!Force 41110520 Karcher | Kärcher

Pentru îmbunătățirea tuturor aparatelor de curățat cu înaltă presiune Kärcher, care au deja accesoriile corespunzătoare, cu tehnologia EASY!Force convenabilă și economică din punct de vedere energetic: Kitul nostru de conversie 3 EASY!Force include pistolul de înaltă presiune EASY!Force (4.118-005), adaptorul 12 (4.111-046) pentru furtunul de înaltă presiune, inclusiv cupla rotativă, precum și adaptorul 5 (4.111-033) pentru lăncile de pulverizare cu racord M 22 × 1,5. Cu acest kit de conversie, furtunurile de înaltă presiune și lăncile de pulverizare existente pot fi utilizate în continuare în mod economic.