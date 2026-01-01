Conversion kit 3 only EASY!Force 41110520 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.111-052.0Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.
Filet de racordare
EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg)
1.2
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.