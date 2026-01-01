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    Conversion kit 3 only EASY!Force 41110520 Karcher | Kärcher

    Pistol Kärcher Professional gri cu accente galbene, alături de două accesorii metalice de conectare.

    Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force

    Cod produs: 4.111-052.0

    Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.
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