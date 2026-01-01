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    Add-on kit hose reel 21100040 Karcher | Kärcher

    Tambur pentru furtun Kärcher, gri, cu furtun negru atașat, montat pe un suport metalic.

    Set de fixare a tamburului pentru mașini HD pe benzină, 30 m

    Cod produs: 2.110-004.0

    Kit de fixare a tamburului pentru furtun pe aparat Pentru depozitarea în siguranță și în ordine a furtunurilor de înaltă presiune (cu furtun de conectare la racordul de ieșire HP al aparatului). Poate fi rotit sub presiune cu un racord 22 x 1,5.
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