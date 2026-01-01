Chit de montare retractor de furtun pentru aparate pe benzina 26378800 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.637-880.0Set de tambur pentru furtun pentru montarea pe unitate. Solutia perfecta pentru depozitarea furtunului de inalta presiune in siguranta si cu economie de spatiu.
Lungime (m)
30
Culoarea
Negru
Greutate cu ambalaj (kg)
7.5
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.