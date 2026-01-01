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    Chit de montare retractor de furtun pentru aparate pe benzina 26378800 | Kärcher

    Tambur negru pentru furtun, cu manivelă și furtun atașat, pe fundal alb.

    Set de fixare a tamburului pentru mașini HD pe benzină, 30 m

    Cod produs: 2.637-880.0

    Set de tambur pentru furtun pentru montarea pe unitate. Solutia perfecta pentru depozitarea furtunului de inalta presiune in siguranta si cu economie de spatiu.
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