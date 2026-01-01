☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Chit de montare retractor de furtun pentru HDS 801/1050 B/D 21100050 | Kärcher

    Tambur negru pentru furtun, cu manivelă și furtun atașat, pe fundal alb.

    Set de fixare a tamburului pentru mașini HDS pe benzină, 20 m

    Cod produs: 2.110-005.0

    Tambur din cauciuc ABS pentru montarea pe masina. Pentru depozitarea ordonata si in siguranta a furtunurilor de inalta presiune (cu furtun de racord la iesirea HP a masinii). Se poate roti sub presiune, cu racord M 22 x 1,5.
    Solicită o ofertă