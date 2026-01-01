Chit de montare retractor de furtun pentru HDS 801/1050 B/D 21100050 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.110-005.0Tambur din cauciuc ABS pentru montarea pe masina. Pentru depozitarea ordonata si in siguranta a furtunurilor de inalta presiune (cu furtun de racord la iesirea HP a masinii). Se poate roti sub presiune, cu racord M 22 x 1,5.
Lungime (m)
20
Culoarea
Negru
Greutate cu ambalaj (kg)
6.9
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.