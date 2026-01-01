Set de fixare tambur furtun, plastic, clasa compacta HDS 21100100 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.110-010.0Kit de fixare a tamburului pentru furtun pe aparat Pentru depozitarea în siguranță și cu economie de spațiu a furtunurilor de înaltă presiune (cu furtun de conectare pentru racordul de ieșire de înaltă presiune a aparatului). Se poate roti sub presiune, cu cuplaj pentru racord tată.
Lungime (m)
20
Culoarea
Negru
Greutate cu ambalaj (kg)
3.4
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.