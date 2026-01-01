Set de fixare tambur furtun, plastic, clasa compacta HDS 21100100 | Kärcher

Cod produs : 2.110-010.0

Kit de fixare a tamburului pentru furtun pe aparat Pentru depozitarea în siguranță și cu economie de spațiu a furtunurilor de înaltă presiune (cu furtun de conectare pentru racordul de ieșire de înaltă presiune a aparatului). Se poate roti sub presiune, cu cuplaj pentru racord tată.