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    Set de fixare tambur furtun, plastic, clasa compacta HDS 21100100 | Kärcher

    Tambur Kärcher pentru furtun, negru, cu mâner și furtun atașat, pe fundal alb.

    Set de fixare pentru tambur pentru clasa compactă HDS, 20 m

    Cod produs: 2.110-010.0

    Kit de fixare a tamburului pentru furtun pe aparat Pentru depozitarea în siguranță și cu economie de spațiu a furtunurilor de înaltă presiune (cu furtun de conectare pentru racordul de ieșire de înaltă presiune a aparatului). Se poate roti sub presiune, cu cuplaj pentru racord tată.
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