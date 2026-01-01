☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- > 26440530 Karcher | Kärcher

    Roată și mâner galben al unui aparat Kärcher, detaliu pe partea laterală, fundal gri.

    Set de fixare și transport

    Cod produs: 2.644-053.0

    Set de fixare pentru transport sigur al aparatului de spălat cu presiune înaltă HDS Medium și Super Class în timpul deplasării.
    Solicită o ofertă