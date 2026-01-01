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    ABS cilindru de furtun automat HDS C 21100120 Karcher | Kärcher

    Tambur Kärcher pentru furtun, suport metalic, accesorii de montaj și furtun galben cu conectori.

    Set de fixare tambur automat pentru furtun HDS C

    Cod produs: 2.110-012.0

    Kit de fixare a unui tambur complet automat pentru furtun pentru aparatele HDS din clasa Compact. Instalare simplă, toate funcțiile unității sunt accesibile. Oferă un confort maxim atunci când derulezi și strângi furtunul HP. Conține: tambur automat pentru furtun, furtun HP și toate componentele de conectare.
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