ABS cilindru de furtun automat HDS C 21100120 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.110-012.0Kit de fixare a unui tambur complet automat pentru furtun pentru aparatele HDS din clasa Compact. Instalare simplă, toate funcțiile unității sunt accesibile. Oferă un confort maxim atunci când derulezi și strângi furtunul HP. Conține: tambur automat pentru furtun, furtun HP și toate componentele de conectare.
Culoarea
Negru
Greutate cu ambalaj (kg)
30
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.