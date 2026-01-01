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    Suport ABS, cilindru de furtun automat HDS C 21100130 | Kärcher

    Set de montaj Kärcher, incluzând suport metalic, plăci, furtun, șuruburi și accesorii diverse pe fundal alb.

    Set de fixare tambur automat pentru furtun HDS C

    Cod produs: 2.110-013.0

    Suportul include material de conectare pentru instalarea unui tambur automat pentru furtun pe aparatele HDS din clasa Compact.
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