ABS cilindru de furtun automat HDS M/S 21100110 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.110-011.0Tambur de furtun automat ca set complet de fixare, usor de montat. Adecvat pentru clasa super si medie HDS. Pentru confort maxim, indoirea si derularea furtunului de presiune ridicata.
Culoarea
Negru
Greutate cu ambalaj (kg)
32.5
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.