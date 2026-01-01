ABS cilindru de furtun automat HDS M/S 21100110 Karcher | Kärcher

Cilindrul cu furtun automat ofera confort maxim la rularea si derularea furtunului de presiune ridicata. Acesta este adecvat pentru clasa HDS medie si super si este foarte usor de montat datorita setului complet de accesorii practice. Acesta retine toate functiile dispozitivului. Cilindrul cu furtun poate fi demontat confortabil pentru transport. Setul de accesorii contine un cilindru de furtun automat, un furtun de presiune ridicata, precum si toate piesele de conectare necesare.