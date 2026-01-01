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    ABS cilindru de furtun automat HDS M/S 21100110 Karcher | Kärcher

    Tambur pentru furtun Kärcher, cu suport metalic și furtun de presiune negru cu conectori aurii, pe fundal alb.

    Set de fixare tambur automat pentru furtun HDS M/S

    Cod produs: 2.110-011.0

    Tambur de furtun automat ca set complet de fixare, usor de montat. Adecvat pentru clasa super si medie HDS. Pentru confort maxim, indoirea si derularea furtunului de presiune ridicata.
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