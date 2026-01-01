☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Add-on kit holder hose reel TR 21100200 Karcher | Kärcher

    Suport metalic negru și furtun Kärcher cu conectori, pe fundal alb.

    Set de fixare tambur automat pentru furtun HDS M/S

    Cod produs: 2.110-020.0

    Suportul include material de conectare pentru instalarea unui tambur automat pentru furtun pe aparatele HDS din clasele de mijloc și Super.
    Solicită o ofertă