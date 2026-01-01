Set de monitorizare flacari pentru clasa HDS compacta 26427110 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.642-711.0Flacăra arzătorului este monitorizată prin intermediul unui senzor de lumină. În cazul în care flacăra se stinge, alimentarea cu combustibil este întreruptă.
Greutate cu ambalaj (kg)
0.2
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.