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    Set de monitorizare flacari pentru clasa HDS compacta 26427110 | Kärcher

    Kit de accesorii Kärcher cu cablu negru și albastru, șurub negru, două benzi de fixare albe și suport plastic negru.

    Set de monitorizare flacari pentru clasa HDS compacta

    Cod produs: 2.642-711.0

    Flacăra arzătorului este monitorizată prin intermediul unui senzor de lumină. În cazul în care flacăra se stinge, alimentarea cu combustibil este întreruptă.
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