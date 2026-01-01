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    ABS Monitorizare de flacari HDS M/S 26417960 Karcher | Kärcher

    Kit de montare cu cablu, suport metalic negru, șuruburi și conectori electrici.

    Set de monitorizare flacari pentru HDS M/S

    Cod produs: 2.641-796.0

    Mai multa siguranta datorita sistemului de monitorizare a flacarii ABS HDS M/S: Un senzor de lumina monitorizeaza flacara arzatorului. Alimentarea cu combustibil se intrerupe automat daca flacara se stinge.
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