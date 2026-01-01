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    Pachet duza pentru sablare 045 26379010 Karcher | Kärcher

    Tub metalic negru și piesă cilindrică mică, ambele pe fundal alb.

    Set duză cu inserție pentru sablare umedă 045

    Cod produs: 2.637-901.0

    Set de duze cu duza de abraziv umed si insertie de duza (in functie de tip). Pentru performanta optima a accesoriului de aer comprimat umed Karcher. Numai in combinatie cu accesoriul de aer comprimat umed 4.762-010/-022.
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