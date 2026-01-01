Set duză cu inserție pentru sablare umedă 060 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.637-904.0Kit de duze specific aparatului cu duză pentru sablare umedă și adaptor pentru duză. Pentru o performanță optimă a unității de sablare umedă de la Kärcher. Doar în combinație cu unitatea de sablare umedă 4.762-010/-022.
Filet de racordare
M22 x 1,5
Greutate cu ambalaj (kg)
0.4
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.