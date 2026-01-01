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    Set duză cu inserție pentru sablare umedă 065 | Kärcher

    Tub metalic negru și piesă cilindrică mică, ambele pe fundal alb.

    Set duză cu inserție pentru sablare umedă 065

    Cod produs: 2.637-905.0

    Consta intr-o duza de aer comprimat umed si o insertie de duza, numai pentru utilizarea cu accesoriul cu aer comprimat umed 4762-010/-022
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