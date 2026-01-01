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    Pachet duza pentru sablare 075 26379070 Karcher | Kärcher

    Tub metalic negru și piesă cilindrică mică, ambele pe fundal alb.

    Set duză cu inserție pentru sablare umedă 075

    Cod produs: 2.637-907.0

    Pachet de duze pentru duza de aer comprimat umed pentru articolele 28 / 29. Consta intr-o duza de aer comprimat umed si o insertie de duza - numai in legatura cu accesoriul cu aer comprimat umed 4.762 - 010/ -022
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