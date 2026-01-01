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    Set duză cu inserție pentru sablare umedă 100 | Kärcher

    Tub metalic negru și piesă cilindrică mică, ambele pe fundal alb.

    Set duză cu inserție pentru sablare umedă 100

    Cod produs: 2.637-910.0

    Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Doar în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.762-010/-022.
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