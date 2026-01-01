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    Set duza de spuma 21120130 Karcher | Kärcher

    Kit de aspirare Kärcher, compus dintr-un furtun transparent lung și un conector negru cu filet.

    Set duza de spuma

    Cod produs: 2.112-013.0

    Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.
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