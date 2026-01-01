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    Easy Set pentru HD 10/25 26406940 Karcher | Kärcher

    Set de accesorii metalice și garnitură pentru echipamente Kärcher, pe fundal alb.

    Set duze 090 pentru Inno / Easy Set pentru HD 10/25

    Cod produs: 2.640-694.0

    Adaptare optima la diferite rezultate ale masinii pentru utilizarea economica.
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