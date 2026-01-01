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    Set duze diametru 35 28601160 Karcher | Kärcher

    Trei accesorii negre pentru aspirator: o perie rotundă, un cap plat și un tub subțire.

    Set duze: duză spații înguste, duză tapițerie, perie aspirare, ID 35

    Cod produs: 2.860-116.0

    Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapiterie, perie rotunda (x3)