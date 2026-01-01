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    Pachet duze pentru sablare umeda 0040 21120190 Karcher | Kärcher

    Cilindru metalic, piesă cilindrică și disc negru pe fundal alb.

    Set duze TR pentru sablare umedă 0040

    Cod produs: 2.112-019.0

    Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
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