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    Pachet duze pentru sablare umeda 0065 21120260 Karcher | Kärcher

    Cilindru metalic, piesă cilindrică și disc negru pe fundal alb.

    Set duze TR pentru sablare umedă 0065

    Cod produs: 2.112-026.0

    Compus din duză pentru sablare umedă și adaptor duză - poate fi utilizat doar în combinație cu unitatea de sablare umedă 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
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