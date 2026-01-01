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    Set Easy Foam cu injector RM 21120100 Karcher | Kärcher

    Kit injector de nisip Kärcher, compus dintr-un furtun transparent și o piesă metalică cu conectori.

    Set Easy Foam cu injector de agent de curatare

    Cod produs: 2.112-010.0

    Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.
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