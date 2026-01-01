☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Set Easy Foam cu injector RM 26406910 Karcher | Kärcher

    Kit injector detergent Kärcher, cu furtun transparent și componente din alamă și plastic negru, pe fundal alb.

    Set Easy Foam cu injector de agent de curatare

    Cod produs: 2.640-691.0

    Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.
    Solicită o ofertă