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    Set Easy Foam 21120110 Karcher | Kärcher

    Adaptor de cuplare Kärcher, negru și auriu, cu săgeți albe indicând direcția de montare.

    Set Easy Foam

    Cod produs: 2.112-011.0

    Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.
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