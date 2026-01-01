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    Set Inno Foam cu injector RM 21120000/10 CXF 26415440 | Kärcher

    Lance Kärcher cu duze și furtun transparent, conectată la un dispozitiv din alamă cu racord galben.

    Set Inno Foam cu injector RM

    Cod produs: 2.112-000.0

    Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.
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