Set Inno Foam cu injector RM 26401510 Karcher | Kärcher

Set de spuma Inno cu injector de detergent - sistemul inovator de spuma cu presiune ridicata pentru utilizarea cu curatitoare de presiune HD si HDS mobile si stationare pentru curatare sau dezinfectie. Tija dubla cu duza pentru spuma si jet de presiune ridicata pentru clatire. Injectorul de detergent cu presiune ridicata este caracterizat printr-o supapa cu dozare precisa (0-5%). Seturile de duze trebuie comandate separat.