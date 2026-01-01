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    Set Inno Foam cu injector RM 26401510 Karcher | Kärcher

    Kit de sablare Kärcher, include un furtun transparent și un dispozitiv de sablare din alamă, pe fundal alb.

    Set Inno Foam cu injector RM

    Cod produs: 2.640-151.0

    Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.
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