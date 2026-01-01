Set Inno Foam 21120080 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.112-008.0Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.
Filet de racordare
EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg)
2
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare