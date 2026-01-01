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    Set Inno Foam 21120080 Karcher | Kärcher

    Lance de pulverizare Kärcher cu două duze metalice și mâner ergonomic negru.

    Set Inno Foam

    Cod produs: 2.112-008.0

    Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.
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