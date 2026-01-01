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    Set lance de pulverizare TR, 1050 mm | Kärcher

    Lance pentru curățare Kärcher, cu mâner negru și tijă metalică lungă, pe fundal alb.

    Set lance de pulverizare TR, 1050 mm

    Cod produs: 4.760-855.0

    Lance de pulverizare de înaltă presiune cu fitinguri prin înșurubare M22, din seria Classic de la Kärcher. Potrivită și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.
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