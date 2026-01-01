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    Set mop cu găleată Uni Junior | Kärcher

    Set mop și găleată Kärcher, alb și turcoaz, pe fundal alb.

    Set mop cu găleată Uni Junior

    Cod produs: 9.212-031.0

    Kit: cadru Uni Junior cu piuliță, mop plat cu bandă moale de 35 cm și găleată simplă de 14 L cu storcător.
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