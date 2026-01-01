☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Set mop Ray | Kärcher

    Mop cu mâner telescopic gri și cap de curățare dreptunghiular cu laveta albă și albastră.

    Set mop Ray

    Cod produs: 9.212-033.0

    Kit Ray: 1 mâner pentru rezervor, 1 cadru Velook de 40 cm, 1 lavetă Soft Striat cu arici.
    Solicită o ofertă