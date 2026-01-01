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    Suction tube chromed NW35 - 505mm 69020740 Karcher | Kärcher

    Tub metalic cilindric, de culoare argintie, pe fundal alb.

    Set țevi de aspirare cromate NW 35, 505 mm

    Cod produs: 6.902-074.0

    Țeavă de aspirare, din metal, placată cu crom, NW 35. Lungime: 0,5 metri.
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