Suction tube chromed NW35 - 505mm 69020740 Karcher | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.902-074.0Țeavă de aspirare, din metal, placată cu crom, NW 35. Lungime: 0,5 metri.
Diametru nominal standard ( )
35
Cantitatea (Bucată)
1
Material
Oțel, cromat
Lungime (mm)
505
Culoarea
argintiu
Greutate cu ambalaj (kg)
0.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
505 x 40 x 40
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.