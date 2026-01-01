☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Set suction tube DN35 505mm 28892180 Karcher | Kärcher

    Două tuburi de extensie gri, cilindrice, plasate paralel pe un fundal alb.

    Set țevi de aspirare DN35 505mm

    Cod produs: 2.889-218.0

    Set de țevi de aspirare din plastic, NW 35 ,gri, 2 bucăți, fiecare de 0,5 m.
    Solicită o ofertă