Set suction tube DN35 505mm 28892180 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.889-218.0Set de țevi de aspirare din plastic, NW 35 ,gri, 2 bucăți, fiecare de 0,5 m.
Diametru nominal standard ( )
35
Cantitatea (Bucată)
2
Material
Plastic
Lungime (mm)
505
Culoarea
antracit
Greutate (kg)
0.3
Greutate cu ambalaj (kg)
0.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
502 x 80 x 40
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.