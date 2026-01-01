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    Set universal de curățenie | Kärcher

    Faras albastru cu margine galbenă și perie galbenă cu peri negri, pe fundal alb.

    Set universal mătură și făraș

    Cod produs: 3.337-614.0

    Set universal de perie format din mătură și făraș. Culoare: albastru.
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