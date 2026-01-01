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    Aparat de curatat cu abur SG 4/2 Classic Anniversary Edition | Kärcher

    Aspirator cu aburi Kärcher, negru, cu capac deschis, furtun și accesorii de curățare vizibile.

    Aparat de curatat cu abur

    SG 4/2 Classic Anniversary Edition

    Cod produs: 1.092-303.0

    Compact și ușor de utilizat: curățătorul cu abur SG 4/2 Classic Anniversary Edition în negru cu un design unic „totul într-un singur loc” și funcția VapoHydro pentru curățare fără substanțe chimice.
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