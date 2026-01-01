Aparat de curatat cu abur SG 4/2 Classic Anniversary Edition | Kärcher

Aniversarea a 90 de ani Kärcher: curățătorul cu abur SG 4/2 Classic Anniversary Edition în negru impresionează prin rezultate excelente de curățare, raport calitate-preț fantastic și eficiență ridicată. Designul unic „totul într-un singur loc” îl face robust și durabil. Cu o greutate de doar 7,5 kilograme, este cel mai compact curățător cu abur profesional din clasa sa, gata de utilizare în doar 3 minute și ușor de operat. Cu o presiune a aburului de 4 bari, mașina oferă rezerve suficiente pentru curățare și dezinfecție temeinică fără aditivi chimici. Suprafețe precum blaturi de lucru, sisteme de distribuție a băuturilor, plăci ceramice, plite și cuptoare rămân impecabil curate. Funcția VapoHydro comutabilă cu apă caldă este disponibilă pentru murdărie și grăsime deosebit de încăpățânată. Rezervorul de apă detașabil este ușor de reumplut. Gama extinsă de accesorii, inclusiv furtunul de abur, duza manuală, duza cu jet punctat, duza de putere, peria rotundă, peria plată, racletă de abur și husa din microfibră, sunt depozitate în mașină. O duză pentru podea este, de asemenea, disponibilă ca opțiune. Ediția aniversară include, de asemenea, un aburator de haine pentru a reîmprospăta șinetezi textilele, cum ar fi hainele și perdelele.

Design compact all-in-one box Aparat cu durată lungă de viață, robust și prin acestea foarte economic. Economie de spațiu, depozitare confortabilă a accesoriilor în interior. Poate fi transportat cu ușurință cu o singură mână datorită greutății reduse (7,5 kg). Concept de operare extrem de simplu Comutator de presiune convenabil pentru pornirea și oprirea aspiratorului cu abur. LED-urile indică disponibilitatea pentru utilizare, lipsa apei și intervalul de serviciu. Funcţia VapoHydro Combinație puternică de curățare de abur și apă caldă. Murdăria dizolvată este ușor clătită. Crește puterea de curățare pe murdăria persistenta. Accesorii complete Accesorii multifuncționale pentru curățarea diferitelor suprafețe. Economie de spațiu, depozitare confortabilă a accesoriilor în interior. Duza de podea, duza ferestrelor și duza textilă sunt disponibile ca opțiuni. Rezervor de apă curată detașabil Rezervorul de apă curata poate fi umplut în orice moment. Aplicații lungi de curățare cu abur sau funcție VapoHydro fără întreruperi. Este gata de utilizare rapid în orice moment Gata în termen de 3 minute de la pornire. Toate accesoriile pot fi accesate cu ușurință în orice moment datorită designului cutiei all-in-one.