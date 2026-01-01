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    Aparat de curatat cu abur SG 4/2 Classic | Kärcher

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    Aspirator Kärcher cu accesorii diverse, inclusiv perii și duze, și manual de utilizare pe fundal alb.

    Aparat de curatat cu abur

    SG 4/2 Classic

    Cod produs: 1.092-301.0

    Foarte compact și ușor de utilizat: SG 4/2 Classic aparatul de curatat cu abur de la Kärcher cu design unic all-in-one box și funcția VapoHydro pentru curățarea fără substanțe chimice.