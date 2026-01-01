Aparat de curatat cu abur SG 4/2 Classic | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aparat de curatat cu abur
Cod produs: 1.092-301.0Foarte compact și ușor de utilizat: SG 4/2 Classic aparatul de curatat cu abur de la Kärcher cu design unic all-in-one box și funcția VapoHydro pentru curățarea fără substanțe chimice.
Capacitatea boilerului (l)
0.5
Capacitate rezervor (l)
1.5
Presiune aburi (bar)
4
Capacitate de încălzire (W)
2250
Temperatura cazan (°C)
145
Lungimea cablului (m)
5
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
7
Greutate cu ambalaj (kg)
9.4
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
460 x 298 x 265
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare
Domenii de utilizare