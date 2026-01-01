Aparat de curatat cu abur SG 4/2 Classic | Kärcher

Datorită designului unic al cutiei all-in-one, foarte compact, robust și durabil si foarte ușor de utilizat: SG 4/2 Classic aparat de curatat cu abur impresionează prin rezultate excelente de curățare, un raport preț / performanță foarte bun și eficiență maximă. Aparat ușor, cântărind doar 7,5 kilograme, este cel mai compact aparat profesional cu abur din clasa sa, gata de utilizare în doar 3 minute și cu presiunea aburului de 4 bari oferă rezerve mai mult decât suficiente pentru curățarea profundă și igienizarea fără utilizarea substanțelor chimice. Contoarele, echipamentele de distribuire, plăcile, plitele, cuptoarele și multe altele sunt curățate meticulos chiar în cea mai mică crăpătură – indiferent de nivelul de murdarie. În cazuri deosebite funcția Connectable VapoHydro ajută cu apă caldă și elimină în mod eficient murdaria grea și unsorile, rezervorul de apă poate fi îndepărtat și umplut în orice moment. Accesorii precum furtunul de abur, duza de mână, duza cu jet de punct, duza de alimentare, peria rotundă, peria plată, răzuitorul cu abur și capacul din microfibră sunt toate stocate direct în mașină - o duză de podea este, de asemenea, disponibilă ca opțiune

Design compact all-in-one box Aparat cu durată lungă de viață, robust și prin acestea foarte economic. Economie de spațiu, depozitare confortabilă a accesoriilor în interior. Poate fi transportat cu ușurință cu o singură mână datorită greutății reduse (7,5 kg). Concept de operare extrem de simplu Comutator de presiune convenabil pentru pornirea și oprirea aspiratorului cu abur. LED-urile indică disponibilitatea pentru utilizare, lipsa apei și intervalul de serviciu. Funcţia VapoHydro Combinație puternică de curățare de abur și apă caldă. Murdăria dizolvată este ușor clătită. Crește puterea de curățare pe murdăria persistenta. Accesorii complete Accesorii multifuncționale pentru curățarea diferitelor suprafețe. Economie de spațiu, depozitare confortabilă a accesoriilor în interior. Duza de podea, duza ferestrelor și duza textilă sunt disponibile ca opțiuni. Rezervor de apă curată detașabil Rezervorul de apă curata poate fi umplut în orice moment. Aplicații lungi de curățare cu abur sau funcție VapoHydro fără întreruperi. Este gata de utilizare rapid în orice moment Gata în termen de 3 minute de la pornire. Toate accesoriile pot fi accesate cu ușurință în orice moment datorită designului cutiei all-in-one.