SG 4/4 este un aparat de curățat cu abur compact și robust, care oferă performanțe excelente de curățare și dezinfectare certificată¹⁾ datorită presiunii de 4 bari. Reglarea continuă a debitului de abur și funcția VapoHydro, care permite ajustarea nivelului de umiditate al aburului, fac posibilă adaptarea perfectă a aparatului la orice tip de curățare. Sistemul cu două rezervoare, cu încălzire rapidă, permite reumplerea continuă, pentru sesiuni de lucru îndelungate fără întreruperi. Aparatul este dotat cu afișaj integrat al temperaturii, funcționează fără substanțe chimice și poate fi utilizat într-o gamă variată de aplicații. Pachetul include, printre altele, două duze pentru pardoseală (pentru curățare intensivă și igienică), compartiment integrat pentru accesorii, suport pentru cablu și suport pentru tub, pentru depozitare eficientă.

Sistem cu două rezervoare Rezervorul de apa curata poate fi umplut continuu deoarece boilerul si rezervorul sunt separate. Deoarece se incalzeste doar o parte din intreaga cantitate, se produce rapid un flux constant de abur. Cu o capacitate totala de peste 4 litri, SG 4/4 se poate utiliza pe perioade lungi fara a fi necesara reumplerea. VapoHydro Datorita VapoHydro, nivelul de abur poate fi reglat in mod continuu conform rezervorului de curatare. În plus fata de presiunea aburului, saturatia poate fi reglata in mod continuu de la abur complet la apa calda. Cu jet de apa calda, chiar si murdaria dificila se poate dizolva efectiv inca de la inceput. Compartiment de depozitare a accesoriilor Compartimentul de depozitare incorporat permite depozitarea unei varietati de accesorii. Piesele mici speciale sunt intotdeauna depozitate in siguranta si nu se pot pierde. De asemenea, tevile pot fi depozitate in spatele unitatii.