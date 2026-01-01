Aspirator cu aburSGV 8/5 Classic | Kärcher

Aspiratorul cu abur SGV 8/5 Classic este ușor de utilizat, oferă un raport calitate-preț excelent și o performanță de curățare impresionantă. Curățarea este ecologică atunci când este efectuată fără substanțe chimice și cu presiune mare a aburului (8 bar), o temperatură a apei calde de aprox. 70 °C și controlul debitului de abur în trei trepte. Aparatul este extrem de simplu și convenabil de utilizat folosind comutatorul rotativ EASY Operation, care poate fi folosit pentru a selecta cele trei moduri de funcționare abur/vacuum. Folosind pistolul ergonomic de abur/aspirare, fluxul de abur, funcția de clătire și funcția de aspirare pot fi controlate în timpul utilizării, pentru viteză și flexibilitate sporite. Utilizatorul poate vedea întotdeauna starea de funcționare sau orice defecțiuni prin intermediul unui afișaj color LED. Pentru a vă asigura că gama cuprinzătoare de accesorii este întotdeauna la îndemână, acestea sunt depozitate pe mașină și sunt ferite de murdărie.

Performanță de curățare durabilă și remarcabilă Presiune foarte mare a aburului (8 bar), temperatură a apei calde de aproximativ 70 °C și putere de aspirare excelentă. Îndepărtează cu ușurință, rapid, eficient și fără utilizarea de substanțe chimice cea mai persistentă murdărie. Aparat cu durată lungă de viață, robust și prin acestea foarte economic. Comutator rotativ EASY Operation cu trei moduri de funcționare Deosebit de ușor de utilizat datorită simbolurilor autoexplicative. Nu este nevoie de o inducție care necesită mult timp. Întrerupător pornit/oprit și curățare cu abur/curățare cu aspirare umedă. Clătirea cu apă rece: Clătiți în prealabil suprafețele foarte murdare cu apă rece. Furtun de aburi/aspirație cu pistol de aburi/aspirație Comutator rotativ și comutator de presiune deosebit de ușor de utilizat pentru controlul diferitelor funcții. Oferă control al fluxului de abur în trei trepte, funcționare cu apă rece și caldă și aspirare simultană. Economie de timp: Modul poate fi ajustat în timpul funcționării. Nu este nevoie să întrerupeți procesul de curățare. Starea de funcționare afișată pe afișajul LED Indicator luminos pentru "Gata de funcționare" și "Încălzire pornită" pentru aplicarea apei calde. Indicator luminos pentru "Rezervor de apă proaspătă gol" sau "Rezervor de apă murdară plin" Indicator luminos pentru "Service" sau "Fault". Controlul debitului de abur în trei trepte Abur ușor (nivel I) pentru murdărie redusă. Abur mediu (nivelul II) pentru murdărie medie. Abur puternic (nivelul III) pentru murdăria persistentă. Depozitarea integrată a accesoriilor Accesoriile, cum ar fi duzele sau perii rotunde, sunt întotdeauna la îndemână. Toate accesoriile sunt păstrate curate și securizate în timpul transportului. Cablul de alimentare este depozitat în siguranță în partea din spate a unității pentru transport. O gamă largă de accesorii incluse în pachetul de livrare Duză de podea de 300 mm cu benzi de perie și inserție pentru racletă. Duză manuală de 150 mm cu benzi de perie și inserție pentru racletă. Duză pentru crăpături, duză cu jet de vârf și trei perii rotunde diferite. Ergonomic și ușor de transportat Când încărcați mașina, țineți-o de mânerele încastrate și de mânerul de împingere. Când transportați pe distanțe mai lungi, trageți mașina în spatele dumneavoastră de mânerul de împingere. Rolele mari de transport facilitează transportul chiar și în sus sau în josul scărilor.