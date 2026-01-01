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    Aspirator cu aburSGV 8/5 Classic | Kärcher

    Curățător cu aburi Kärcher, gri și galben, cu roți și mâner, pe fundal alb.

    Aspirator cu abur

    SGV 8/5 Classic

    Cod produs: 1.092-019.0

    SGV 8/5 Classic permite curățarea cu abur și aspirarea umedă, oferă un raport calitate-preț foarte bun, performanțe excelente de curățare, construcție robustă și o durată mare de utilizare.
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    Comutator pornire/oprire, mod apă rece/aspirare, mod abur/apă caldă/apă rece/aspirare.