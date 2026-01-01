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    Aspirator profesional cu abur Karcher SGV 8/5 10920100 | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu aburi, gri și galben, cu roți și mâner, tub flexibil negru atașat.

    Aspirator cu abur

    SGV 8/5

    Cod produs: 1.092-010.0

    Aparatul simplu de utilizat SGV 8/5 imbina functiile unui curatitor cu aburi si ale unui aspirator umed/ uscat. Apa in exces este indepartata imediat in timpul aburirii. Cu programe de curatare suplimentare si integrarea accesoriilor.
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    Comutator pornire/oprire, mod apă rece/aspirare, mod eco!efficiency, mod abur/apă caldă/apă rece/aspirare, funcție de clătire cu apă rece a aparatului, mod detergent/aspirare, funcție de autocurățare a aparatului.