Aspirator profesional cu abur Karcher SGV 8/5 10920100 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator cu abur
Cod produs: 1.092-010.0Aparatul simplu de utilizat SGV 8/5 imbina functiile unui curatitor cu aburi si ale unui aspirator umed/ uscat. Apa in exces este indepartata imediat in timpul aburirii. Cu programe de curatare suplimentare si integrarea accesoriilor.
Presiune aburi (bar)
8
Capacitate de încălzire (W)
3000
Timp de încălzire (min)
7
Temperatura cazan (°C)
173
Temperatura apei calde (°C)
70 - 173
Rezervor de apă curată (l)
5.6
Rezervor apă murdară (l)
5
Lungimea cablului (m)
7.5
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 50
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
40
Greutate cu ambalaj (kg)
48
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
640 x 495 x 965
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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