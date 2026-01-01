Aspirator profesional cu abur Karcher SGV 8/5 10920100 | Kärcher

SGV 8/5 include tot ce ti-ai putea dori. Aparatul de curatat cu aburi extrem de simplu de utilizat ofera functii practice de curatare chimica si auto-curatare, garantand igiena si curatenia absolute. Aparatul se mandreste si cu un mod de operare confortabil si simplu. intrerupatorul de selectie Easy Operation si manerul ergonomic cu mecanism de actionare pentru a conttambur functiile de aburi si aspirare,faciliteaza utilizarea. Toate functiile pot fi comandate rapid, simplu si direct in timpul functionarii. Modulul economic de ultima generatie nu genereaza numai economii de costuri. Chiar si lucrul in zone cu un nivel de zgomot redus este posibil fara alte masuri. Accesoriile pot fi depozitate direct pe masina fiind protejate de murdarie si fiind astfel mereu la indemana.

Performanță de curățare durabilă și remarcabilă Îndepărtează cu ușurință, rapid, eficient și fără utilizarea de substanțe chimice cea mai persistentă murdărie. Aparat cu durată lungă de viață, robust și prin acestea foarte economic. Furtun de aburi/aspirație cu pistol de aburi/aspirație Comutator rotativ și comutator de presiune deosebit de ușor de utilizat pentru controlul diferitelor funcții. Oferă control al fluxului de abur în trei trepte, funcționare cu apă rece și caldă și aspirare simultană. Economie de timp: Modul poate fi ajustat în timpul funcționării. Nu este nevoie să întrerupeți procesul de curățare. Mod eco!efficiency Controlul debitului de abur în trei trepte Abur ușor (nivel I) pentru murdărie redusă. Abur mediu (nivelul II) pentru murdărie medie. Abur puternic (nivelul III) pentru murdăria persistentă. Depozitarea integrată a accesoriilor Accesoriile, cum ar fi duzele sau perii rotunde, sunt întotdeauna la îndemână. Toate accesoriile sunt păstrate curate și securizate în timpul transportului. Cablul de alimentare este depozitat în siguranță în partea din spate a unității pentru transport. O gamă largă de accesorii incluse în pachetul de livrare Duză de podea de 300 mm cu benzi de perie și inserție pentru racletă. Duză manuală de 150 mm cu benzi de perie și inserție pentru racletă. Ergonomic și ușor de transportat Când încărcați mașina, țineți-o de mânerele încastrate și de mânerul de împingere. Când transportați pe distanțe mai lungi, trageți mașina în spatele dumneavoastră de mânerul de împingere. Rolele mari de transport facilitează transportul chiar și în sus sau în josul scărilor.