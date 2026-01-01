payment system CR 214 26438560 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.643-856.0Sistem inovator de pornire si operare CR 214 pentru spălătoriile auto tip portal. Terminalul cu cod oferă clienţilor şi operatorilor un confort sporit de operare, funcţii de service şi procese controlate.
Greutate (kg)
7
Greutate cu ambalaj (kg)
9.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
575 x 395 x 585
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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