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    payment system CR 214 26438560 Karcher | Kärcher

    Dispozitiv Kärcher cu tastatură numerică și buton roșu, montat pe un panou metalic.

    Sistem de operare CR 214

    Cod produs: 2.643-856.0

    Sistem inovator de pornire si operare CR 214 pentru spălătoriile auto tip portal. Terminalul cu cod oferă clienţilor şi operatorilor un confort sporit de operare, funcţii de service şi procese controlate.
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