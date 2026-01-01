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    Sistem de operare și plăți CR 214 BC | Kärcher

    Dispozitiv Kärcher cu ecran pentru introducerea codului și buton roșu de urgență pe lateral.

    Sistem de operare și plăți CR 214 BC

    Cod produs: 2.855-130.0

    Sistem de pornire pentru spălătoriile auto tip portal cu afișaj tactil pentru ghidarea intuitivă a utilizatorului. Permite introducerea codurilor PIN, are cititor de coduri de bare. Fabricat din plastic de înaltă calitate, culoare RAL 7012.
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