Sistem de operare și plăți CR 214 BC | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.855-130.0Sistem de pornire pentru spălătoriile auto tip portal cu afișaj tactil pentru ghidarea intuitivă a utilizatorului. Permite introducerea codurilor PIN, are cititor de coduri de bare. Fabricat din plastic de înaltă calitate, culoare RAL 7012.
Greutate (kg)
7
Greutate cu ambalaj (kg)
10
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
418 x 278 x 441
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
Garanția Legală