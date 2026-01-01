Sistem de operare și plăți CR 214 BC | Kärcher

Sistem de pornire intuitiv pentru spălătorii auto tip portal realizate din plastic de înaltă calitate, vopsit în RAL 7012, cu panou frontal din oţel inoxidabil. Sistemul de pornire permite introducerea codurilor PIN prin intermediul unui afișaj tactil și are un cititor de coduri de bare pentru coduri unice, multiple și pe termen lung, precum și o interfață integrată pentru diferite case de marcat. Un parasolar garantează citirea ușoară, chiar și în condiții slabe de iluminare. Proiectat în mod standard pentru montarea pe perete, soclul este, de asemenea, disponibil ca echipament opţional.