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    Sistem ECO!Mop | Kärcher

    Mop Kärcher cu suport gri și albastru, mâner metalic extensibil și accesoriu de fixare.

    Sistem ECO!Mop

    Cod produs: 5.999-024.0

    • Suport pentru sac pentru sistemul de mop cu clemă și sistem de blocare
    • Ușor de atașat și de eliberat în siguranță
    • Mâner ergonomic din aluminiu, reglabil pe înălțime, antiderapant, cu clemă pentru suportul de mop
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