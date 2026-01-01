Sistem ECO!Mop | Kärcher

Sistemul ECO!Mop de la Kärcher are posibilitate de blocare la articulația universală și un mâner telescopic extensibil până la 184 cm, fiind ideal și pentru curățarea suprafețelor verticale. Datorită sistemului de prindere tip buzunar, capul de mop poate fi schimbat rapid și ușor. Cu un clips de fixare, sistemul este ergonomic și protejează spatele, eliminând necesitatea de a vă apleca constant.