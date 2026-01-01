Sistem ECO!Mop | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 5.999-024.0
Program
STANDARD
Atașament textil
Buzunare
Lățime de lucru (cm)
40
Tip mâner
Telescopic
Lungimea mânerului (mm)
1840
Diametrul mânerului (mm)
23
Cantitatea (Bucată)
1
Greutatea per produs (kg)
0.9
Dimensiuni (L x l) (mm)
400 x 140
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare