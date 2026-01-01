Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Sisteme de pornire pentru spălătoriile auto tip portal

    Sisteme de pornire Kärcher pentru spălătorii auto portal: cititoare de carduri, PIN sau coduri de bare, cu sau fără drive-in. Operare intuitivă.

    Prezentare generală a sistemelor de pornire

    Cu sistemul Kärcher drive-in, toată lumea este în avantaj

    Un confort sporit pentru clienți înseamnă și o cifră de afaceri mai mare. Sistemul de pornire este ideal pentru spălătoriile auto tip portal Klean!Fit, Klean!Star și Klean!Star iQ.

    Sistem de pornire spălătorii auto

    Procedură

    • După emiterea unui cod PIN sau cod de bare la POS, clientul începe programul de spălare selectat la terminalul de pornire drive-in CR 214 sau drive-in CR 214 BC.
    • Pentru a face acest lucru, clientul poate introduce manual codul PIN pe terminalul de pornire sau poate scana codul de bare.
    • Cu funcția drive-in, clientul rămâne așezat în mașină în timpul spălării - procesul începe automat după ce intră în incinta de spălare.
    • Opțional, clientul poate ieși din vehicul și să înceapă manual procesul de spălare.
    • Datorită funcției inovatoare de așteptare, următorul client poate activa deja procesul de spălare de pe terminal, în timp ce vehiculul anterior este încă curățat în spălătoria auto cu porți.
    Sistem drive-in

    Siguranță

    Pe lângă operarea convenabilă și un rezultat perfect al spălării, siguranța clienților este primordială.

    • După ce vehiculul a fost poziționat cu succes, există un semnal vizual și acustic care indică faptul că instalația de spălare a autovehiculelor va porni automat, după care începe procesul de spălare.
    • Clientul poate opri în orice moment instalația de spălare auto prin acționarea claxonului.

    Avantajele sistemului Kärcher drive-in

    Cifră de afaceri mai mare: randament mai mare al vehiculelor datorită unui sistem de planificare

    Confort optim: clientul poate rămâne așezat în vehicul în timpul procesului de spălare

    Securitate maximă: caracteristici speciale de siguranță înainte și în timpul spălării

    Flexibilitate maximă: dumneavoastră decideți dacă doriți să oferiți doar funcția drive-in sau ambele opțiuni, și anume drive-in și pornire manuală, în care șoferul iese din vehicul înainte de procesul de spălare