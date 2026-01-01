☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Solar Cleaner RM 99 62957980 Karcher | Kärcher

    Recipient de detergent Kärcher RM 99, alb, cu etichetă detaliată și imaginea unui panou solar.

    Solar Cleaner RM 99

    Cod produs: 6.295-798.0

    RM 99 cu o formula inovatoare ce se usuca intr-un film uniform la orice duritate a apei. Previne reziduuri de calcar si petele de apa fara sisteme suplimentare de dedurizare a apei.
    Solicită o ofertă