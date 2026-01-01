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Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-799.0RM 99 cu o formula inovatoare ce se usuca intr-un film uniform la orice duritate a apei. Previne reziduuri de calcar si petele de apa fara sisteme suplimentare de dedurizare a apei.
Dimensiunea ambalajului (l)
20
Valoare pH
9
Greutate cu ambalaj (kg)
21.2
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare