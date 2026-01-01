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    Recipient de detergent Kärcher RM 99, alb, cu etichetă detaliată pe partea frontală.

    Solar Cleaner RM 99

    Cod produs: 6.295-799.0

    RM 99 cu o formula inovatoare ce se usuca intr-un film uniform la orice duritate a apei. Previne reziduuri de calcar si petele de apa fara sisteme suplimentare de dedurizare a apei.
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