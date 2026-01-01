Solutie auxiliara pentru coagulare RM 847 62956300 Karcher | Kärcher

Caracteristici

Solutie reactiva eficienta pe baza de polimer pentru instalatii de separare pentru emulsiuni (ASA, HDR 555, HDR 777)

Potrivit pentru reutilizarea apei uzate la aparatele de curatat cu inalta presiune

Aproximativ 75% din substantele de curatat active raman in apa reciclata. Astfel este posibila o dozare ulterioara mai mica a detergentilor.

Deosebit de eficient

Special adaptate pentru instalatiile Kärcher