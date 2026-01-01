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    Solutie auxiliara pentru coagulare RM 847 62956300 Karcher | Kärcher

    Recipient floculant Kärcher WaterPro RM 847, 1 litru, etichetă albă cu detalii albastre și negre.

    Solutie auxiliara pentru coagulare RM 847

    Cod produs: 6.295-630.0

    Pentru prepararea si tratarea eficienta a apelor extrem de solicitate din spalarea motoarelor si a exteriorului masinilor. Formeaza fulgi mari care pot fi filtrati.
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